Am 26. März 2018 veröffentlichte Charls Hugh Smith den Artikel „Decrypting the Appointment of John Bolton„. In diesem Artikel zeigt er zwei Möglichkeiten auf, die zur Ernennung geführt haben könnten und welche Aufgabe er zu erfüllen hat. Das Ergebnis dieser Ernennung hängt davon ab, ob Donald Trump ein verrücktes Manöver hin bekommt, oder ob er den Tiefen Staat nur auf dem Arm genommen hat.

Hier ist meine Übersetzung:

Entschlüsselung der Ernennung von John Bolton 26. März 2018 Vielleicht ist der dominierende Flügel des Tiefen Staates schließlich bereit, einen Deal mit Trump zu machen. Für viele Beobachter ist die Ernennung von John Bolton zum nationalen Sicherheitsberater das funktionale Äquivalent zur Ernennung des Antichristen – oder vielleicht sogar noch schlimmer. In der Tat würden diese Beobachter, wenn sie die zwei vergleichen, widerwillig den Antichrist bevorzugen. Bolton ist Gründungsmitglied des neoliberalen, neokonservativen, neokolonialistischen interventionistischen Flügels des Tiefen Staates. Die Antipathie, die er erweckt, ist teilweise auf das Vergnügen zurückzuführen, mit dem er Macht ausübt. (Beachten Sie, dass der Antichrist kein Opfer ist – er genießt es, der Antichrist zu sein.) Dieser Flügel des Tiefen Staates, zweifellos verantwortlich bis zur Wahl von Donald Trump, findet Trump nun interessant. Trump kann Vladdy Putin zu seiner erneuten Wiederwahl gratulieren und am nächsten Tag einen Haufen russischer Diplomaten ausweisen. Diese Art von nicht-linearer, nicht-ideologisch reiner „Politik“ (oder deren Fehlen) verwirrt den Tiefen Staat, der daran gewöhnt ist, dass Präsidenten ihre Agenda genehmigen und ihre Erzählung unterstützen. Sie haben es schwer, Trump zu kontrollieren, denn es ist schwer zu lesen, wie man ihn am besten einsetzt: Ist Trump ein Meister des Irren Iwans, oder tut er nur so? Wenn man davon ausgeht, dass die Letzteren auf dieser Prämisse handeln, sind sie anfällig für einen Irren Iwan, sobald Trump den Wert, den er von der Person oder Politik erlangen wollte, extrahiert hat. Wie entschlüsseln wir die Ernennung von Bolton? Hier sind zwei Möglichkeiten: 1. Trump ernannte Reizfigur Bolton, um die schmutzige Arbeit, das Haus zu säubern, zu verrichten und den Nationalen Sicherheitsrat und das Personal von irgendwelchen Loyalisten des vorherigen Präsidenten oder Cliquen zu befreien. Dieser Bolton scheint bereit zu sein, sowohl mit Eifer als auch mit Genuß zu handeln. Diese Ernennung wirft auch denjenigen einen Knochen zu, die eine härtere, stärker interventionistische Außenpolitik fordern. Sobald Bolton das Haus sauber gemacht und die Status-Quo-Überbleibsel der Obama-Regierung zerstört oder abgefeuert hat, wird er wie jeder andere entlassen. Irrer Iwan! 2. Der neoliberale / neo-konservative / neokoloniale Flügel des Tiefen Staates hat es aufgegeben, Trump aus dem Weißen Haus zu vertreiben oder zu verwalten. Beide Strategien sind mit hohen Risiken behaftet und es wurde wahrscheinlich die Einschätzung getroffen, dass beide nicht nur versagt haben, sondern zunehmend kontraproduktiv sind und die Legitimität derjenigen, die sie vorantreiben, untergraben. Vielleicht ist der dominierende Flügel des Tiefen Staates schließlich bereit, einen Deal mit Trump zu machen: Trump ernennt Bolton, den der Tiefe Staat als den Erwachsenen zur Überwachung des Spielfeldes betrachtet, und im Gegenzug enden die Mueller-Ermittlungen und die Clintons werden schließlich den Schutz der Sicherheitsbehörden verlieren. (Sie sind ohnehin zu enormen Verbindlichkeiten geworden, und es gibt keinen Nutzen für die hohen Kosten, sie weiterhin zu schützen.) Wenn Trump sie nur auf den Arm nimmt, könnte der Tiefe Staat schließlich einen Teil der Kontrolle, die er im Weißen Haus verloren hat, wieder ausüben und muss sich dringend wieder konsolidieren. Aber wenn Trump tatsächlich der Verrückte Ivan ist, spielt dieser Deal direkt in seine Hände: die Sicherheitsdienste senken die Zugbrücke über den Wassergraben und lassen die Wölfe Schloss Clinton verheeren, Bolton reinigt Haus und Mueller schließt seine Justiz behindernde Jagd ab und nimmt den Ruhestand an. Sobald dies erledigt sein wird, feuert Trump Bolton und die Neokonservativen des Tiefen Staates erhalten nichts als eine weitere Lektion Irrer Ivan. Es wird interessant sein zu sehen, wie das ausgeht. Ich werde sehr überrascht sein, wenn Bolton ein Jahr hält. Von weiterführendem Interesse: The Dollar and the Deep State (February 24, 2014) Is the Deep State Fracturing into Disunity? (March 14, 2014) Is the Deep State at War–With Itself? (December 14, 2016) Does a Rogue Deep State Have Trump’s Back? (January 18, 2017) [1]

Anmerkung:

Der Artikel „Is the Deep Staate at War–With Itself?“ erschien in überarbeiteter Form auf http://www.investmentwatchblog.com und steht als Übersetzung in diesem Blog zur unter dem Titel „Der Tiefe Staat im Krieg mit sich selbst?“ zur Verfügung.

Quellenverzeichnis:

[1] https://www.oftwominds.com/blogmar18/decrypting-Bolton3-18.html